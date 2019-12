Buffon verso aggancio record Maldini, 647 presenze

Gigi Buffon verso un altro record. Se, come probabile visto il leggero infortunio di Szczesny, giocherà domani l'anticipo con la Sampdoria, il quarantunenne portiere bianconero raggiungerà Paolo Maldini sulla vetta dei giocatori con più presenze in serie A, 647 (finora sono 168 con il Parma, 478 con la Juventus).

"Domani - anticipa Maurizio Sarri - potrebbe giocare Buffon, Szczesny ieri aveva dolore, ha una piccola elongazione al muscolo pettorale che risultava dalla risonanza". Il record di presenze nel massimo campionato sarebbe l'ennesimo primato per Buffon, che detiene - fra gli altri - i primati di imbattibilità nel massimo campionato (974'), del maggior numero di scudetti vinti (9), delle presenze in Nazionale (176).