Leonardo "Milan diverso da tutte per stile"

(ANSA) - NYON, 16 DIC - "Il Milan è un club diverso da tutti per lo stile, per il modo di fare". Lo dice il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, a margine dei sorteggi delle Coppe europee a Nyon.

L'ex-giocatore ha ricordato il suo passato rossonero, in occasione dei 120 anni del Milan. "Io vi ho passato 13 anni, pochi in confronto alla storia del club. Ma conosco tutti in questa società, talmente ricca di grandi simboli". Il brasiliano ha riconosciuto poi che i rossoneri non attraversano un grande momento. "E' cambiato il mondo del calcio ed il Milan fa un po' fatica ad adattarsi. Ma penso che tornerà ai suoi livelli storici".

Il dirigente dei parigini ha anche speso parole di elogio per Mauro Icardi, in prestito al Psg dall'Inter. "Mauro ha subito capito in che realtà è arrivato. Conosce i nostri obiettivi, e la grande concorrenza con cui si confronta. Si è subito mostrato disponibilissimo e fa quello che sa far meglio: i gol".

Leonardo non si è però sbilanciato riguardo ad un eventuale riscatto del contratto dell'attacante argentino. "Nel calcio, sei mesi sono un'eternità. Vedremo a giugno". (ANSA).