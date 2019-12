Maldini: 'Ibra opzione per il Milan ma ce ne sono altre'

Zlatan Ibrahimovic "è un'opzione" per il mercato del Milan a gennaio ma "ne esistono anche altre". Lo afferma il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, a Sky, prima di Milan-Sassuolo. "Ibrahimovic - spiega Maldini - è sicuramente un'opzione, stiamo continuando a parlare, ma ci sono anche altre opzioni. Più si va in là e più diventa difficile, lui ha giocato l'ultima partita il 28 ottobre. Un'alternativa? Siamo aperti a vedere giocatori di talento". Il Milan avrebbe anche valutato Mario Mandzukic, in uscita dalla Juventus.