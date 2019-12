Inzaghi, 'Cagliari rivelazione, a Juve penso dopo'

"Il Cagliari è senz'altro la squadra rivelazione del campionato. Hanno fatto un ottimo mercato, sono una squadra organizzata e con un ottimo allenatore. Noi dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo, siamo in forma e domani voglio una bella reazione dopo l'eliminazione in Europa League". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta in casa dei rossoblu di Rolando Maran.

Prima la sfida ai sardi, poi la finale di Supercoppa con la Juventus a Doha, anche se Inzaghi dice di non temere per i tanti diffidati che con un'ammonizione domani salterebbero i bianconeri: "La cosa non mi condiziona, la nostra unica concentrazione è per la partita di Cagliari e solo dopo avremo una finalissima da giocarci. I diffidati dovranno fare attenzione ma dovranno essere concentrati al cento per cento sul Cagliari".