Klopp rinnova col Liverpool fino al 2024

Jurgen Klopp resterà sulla panchina del Liverpool altri quattro anni e mezzo. Il club inglese ha infatti annunciato oggi il rinnovo del contratto con l'allenatore tedesco fino al 2024. "Questo club è il posto migliore per chiunque aspiri a competere in un ambiente in cui ogni elemento dell'organizzazione è al suo meglio - dai tifosi alla proprietà - non potevo pensare di andarmene" le parole del tecnico al sito ufficiale dei Reds. Con Klopp in panchina lo scorso anno il Liverpool ha vinto la Champions league.

"Per me è una dichiarazione di intenti, che si basa sulla mia conoscenza di ciò che come gruppo abbiamo raggiunto finora e di ciò che è ancora lì e che dobbiamo raggiungere - ha sottolineato il tecnico - Il mio contributo può solo crescere. Ecco il perché del rinnovo. Quando sono stato contattato nell'autunno 2015, ho capito che eravamo perfetti l'uno per l'altro ma adesso devo dire che avevo sottovalutato tutto. Questo club è un posto così bello, non potevo pensare di andarmene".