Inter per tenere primato, Juve rivuole la vetta

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - La Juve in casa con l'Udinese, l'Inter in trasferta al Franchi contro una Fiorentina obbligata a riscattarsi. Dopo l'amara eliminazione in Champions la squadra di Conte deve difendere il primato: nella sfida a distanza la Juve inseguitrice sembra avere il compito più facile. I precedenti sono a favore dei torinesi, che detengono in Serie A 34 vittorie su 46 incontri giocati in casa. Dopo Sassuolo e Lazio, la squadra di Sarri è a due lunghezze dal primo posto. Ma secondo gli analisti Planetwin365 la vittoria è facile (1,19, contro il 16.50 del successo dei friulani). E anche nel sondaggio di Planetwin365 l'80% dei tifosi è certo della vittoria bianconera, contro un 6% che dice Udinese. Al Franchi l'Inter si gioca una partita dall'esito più incerto, con i viola reduci da quattro sconfitte consecutive e Montella a rischio esonero. Ma l'ago della bilancia pende comunque per i nerazzurri (il 46% dei tifosi crede nella vittoria dell'Inter, mentre il 26% punta sulla Fiorentina). Anche le quote per il primo marcatore vedono i nerazzurri avanti. del Lukaku e Lautaro da soli hanno segnato finora quanto tutta la Fiorentina (18 gol). (ANSA).