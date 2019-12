Napoli: Gattuso nuovo tecnico, oggi la presentazione. Ancelotti: 'Grazie a tutti'

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico, informa il Napoli, sarà presentato alla stampa alle 18 nel Centro tecnico di Castel Volturno (Caserta).



"Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunita'che mi e'stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli. FORZA NAPOLI SEMPRE": Carlo Ancelotti (esonerato ieri sera), con un post sul suo profilo twitter, ha salutato così Napoli e il Napoli.

Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunita’che mi e’stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli. FORZA NAPOLI SEMPRE pic.twitter.com/0w9xLGf8Ow — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 11, 2019

Grandi cambiamenti in casa Napoli. In poche ore la squadra si è qualificata agli ottavi di Champions, ha salutato Ancelotti e ora riparte con Gattuso: tutto a poco più di un mese dall'ammutinamento dei giocatori dopo Salisburgo. Una situazione che potrebbe ripercuotersi sui primi movimenti di mercato, con strategie stravolte dall'arrivo del nuovo tecnico. Tra questi il blocco della cessione dei giocatori 'ribelli'. Nonostante i rumours provenienti dalla Francia, che vedono Koulibaly e Allan nel mirino del Paris Saint Germain, gli analisti di Planetwin365 rimangono cauti sulla partenza del brasiliano (2,75), fissando a quota 1,32 la permanenza a Napoli. Il centrocampista carioca, infatti, secondo le prime indiscrezioni, sarà il perno del nuovo centrocampo a tre di Gattuso. Formazione che potrebbe vedere fuori Callejon (in scadenza di contratto). Ma anche sullo spagnolo i quotisti di Planetwin365 privilegiano la permanenza a Napoli (1,17) contro la sua partenza (3,75) a gennaio. Praticamente data per certa la permanenza di Insigne: 1,04 contro il 6,30 di un eventuale addio. Intanto, sabato a Napoli arriva il Parma, e la prima vittoria di Gattuso azzurra si gioca a 1,32.