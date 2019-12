E.League: Inzaghi, 'Uscire un vantaggio? Teniamo all'Europa'

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Se uscire dall'Europa League può essere un vantaggio? Non mi piace come parola, l'Europa League è un trofeo a cui teniamo, due anni fa abbiamo fatto un cammino importante. Siamo in un buon momento, stiamo facendo bene ma ora ci guarderanno di più. Dobbiamo essere umili e consapevoli di essere forti". Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia dell'ultima gara della fase a gironi di Europa League in casa del Rennes. I biancocelesti si qualificano ai sedicesimi soltanto se vincono e contemporaneamente il Celtic fa altrettanto in casa del Cluj.

A chi gli fa notare che gli scozzesi (già qualificati da primi del girone) potrebbero giocare in relax contro i romeni, Inzaghi ribatte: "Abbiamo preparato bene la partita - risponde Inzaghi in conferenza stampa - non so cosa ha detto l'allenatore del Celtic ma noi vogliamo fare bella figura qui a Rennes.

Giochiamo contro una squadra forte, che è tornata a correre in campionato. Le partite sono sempre aperte e in Europa nessuno regala niente". (ANSA).