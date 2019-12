Ancelotti: 'La valigia di un allenatore è sempre pronta'

"La valigia per un allenatore deve essere sempre pronta, quindi anche la mia. Credo che essere messi in discussione in questa situazione per un allenatore è assolutamente normale". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti commentando, alla vigilia della sfida di Champions League con il Genk, le voci sempre più insistenti di un suo possibile esonero.

'Giusto chiudere se non ci sono condizioni' - "Mi dimetto? Stia sereno. So che la squadra non ha reso secondo le aspettative di tutti, mie, della società anche dei giocatori. Ma pensiamo a domani, spero che domani va tutto bene ma anche se si passa il turno non basta, possiamo però sfruttare il momento per dare un colpo di spugna forte". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti rispondendo alle voci su una possibile conclusione della sua avventura in azzurro. "Sono esperienze - ha aggiunto - che ho già vissuto in passato in tutte le squadre in cui sono stato. Non mi spaventa che la società possa decidere di esonerarmi o che io decida di andare via. Se non si verificano determinate condizioni credo sia giusto chiudere da entrambe le parti". "Io mi sento molto coinvolto in questo periodo - ha concluso Ancelotti - e sono concentrato sulla squadra ma non posso fare finta di niente, la squadra non sta dando quello che può dare e io sono responsabile".

'Con il Genk faremo una grande partita' - "Ho la sensazione chefaremo una grande partita e passeremo il turno e speriamo di passarlo da primi, sarebbe importante per avere un ottavo abbordabile" ha anche detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida di Champions League contro il Genk che deciderà la qualificazione agli ottavi. "Sono ottimista - ha aggiunto con un pizzico di ironia - dipende tutto dal fatto che l'allenatore non sbagli la formazione. Milik sta bene e si è allenato in questi giorni con la squadra, lo valutiamo e credo che possa essere disponibile. Allan ha ancora un po' di fastidio per quel colpo alla costola ma ieri si è allenato e speriamo possa esserci per domani. Ha avuto invece un problema Maksimovic che non ci sarà. Mi aspetto in generale una prestazione convincente come lo sono state molte di Champions dove abbiamo fatto un cammino positivo in un girone non facile e il fatto di essere a un passo dalla qualificazione significa che almeno in questa competizione la squadra ha dato il massimo e quando dà il massimo può competere con chiunque".