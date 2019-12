Sarà l'olandese Bjorn Kuipers a dirigere Inter-Barcellona valida per il sesto turno del Gruppo F della Champions League, in programma martedì sera a S.Siro alle ore 21.00. Lo ha deciso l'Uefa che per l'altra partita del Gruppo E tra Napoli e Genk ha designato il turco Cüneyt ÇakÕr.