Khedira: "Operazione perfetta, tornerò presto"

"Mi sono dovuto fermare spesso, ma sono sempre tornato più veloce e in migliori condizioni di quanto molti si aspettassero". Inizia la fase di recupero per Sami Khedira dopo l'intervento di pulizia del ginocchio che lo terrà lontano dai campi di gioco per tre mesi: "L'operazione è andata in modo perfetto e ho già lasciato l'ospedale - ha spiegato il centrocampista tedesco nel post pubblicato sui social -. Sono ottimista e sicuro che la riabilitazione andrà senza problemi. Sono contento di poter tornare presto ad aiutare la mia squadra. Fino ad allora sarò il più grande fan della Juve".