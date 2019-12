Real Madrid su Pogba, nel mirino pure Van De Beek e F.Ruiz

Zinedine Zidane insiste. L'allenatore del Real Madrid - secondo quanto ribadisce oggi il quotidiano spagnolo Marca - vuole che il club metta le mani su Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, che piace pure alla Juventus. Il tecnico francese è un grande estimatore del connazionale e pensa a lui per sistemare il centrocampo dei 'blancos' già a gennaio o, in alternativa, a giugno dell'anno prossimo. Il possibile arrivo di Donny Van De Beek dall'Ajax alla 'Casa Real' non è da considerare un'alternativa: già nella scorsa estate Van de Beek era stato inseguito dai dirigenti del Real Madrid, poi la trattativa per il suo trasferimento in Spagna era sfumato. A gennaio potrebbe esserci un nuovo tentativo per il giocatore dell'Ajax, il cui cartellino viene valutato fra i 60 e i 70 milioni. Il Real Madrid, sempre secondo Marca, avrebbe messo gli occhi anche su Fabian Ruiz del Napoli e su Eriksen del Tottenham, che non ha ancora rinnovato il contratto con gli 'Spurs'.