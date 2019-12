Commisso: "Ibra alla Fiorentina? Sono già vecchio io..."

"Ibrahimovic alla Fiorentina? Non sto pensando a lui, ci sono già io che sono vecchio...". Con questa battuta rilasciata a Radio 24 Rocco Commisso ha messo a tacere i rumor innescati in giornata dal profilo Twitter in inglese del club viola e nello specifico dal messaggio ''Non vediamo l'ora di averti di nuovo in Italia'', corredato da una foto del 38enne attaccante svedese con una maglia viola posata sulle spalle dopo un Milan-Fiorentina di alcuni anni fa.

In questi giorni Ibrahimovic ha fatto sapere di essere prossimo a tornare a giocare in Italia e tra le squadre cui è stato accostato, oltre al Bologna e al Milan che sarebbe in pole, ci sarebbe pure la Fiorentina. Ma la voce finora non ha mai trovato conferme e lo ha dimostrato oggi Commisso il quale dopo aver visto la sua squadra tornare al successo ieri in Coppa Italia con il Cittadella, ha voluto semmai dedicarsi stamani all'incontro, il primo fra i due, con Enrico Chiesa, il padre del talento viola più importante, Federico. Durato circa due ore il faccia a faccia si è tenuto in un noto hotel del centro dove alloggia il patron ed è stato ritenuto positivo in attesa di altri anche per discutere l'eventuale rinnovo fino al 2022.

''L'incontro è andato bene, Enrico è una bravissima persona, ho avuto una bella impressione, come ogni padre vuole il bene del figlio - ha detto Commisso a Sky - Le cose andranno meglio di come mi aspettavo, intanto speriamo che il ragazzo recuperi per domenica. Per il resto non abbiamo parlato troppo del futuro, conta il presente della Fiorentina e siamo tutti uniti per cercare di fare il meglio''. Intanto sugli account social del club è stata pubblicata una foto che ritrae l'abbraccio al centro sportivo tra Commisso e Chiesa jr impegnato a smaltire il fastidio all'adduttore in vista della trasferta di Torino.