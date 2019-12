Lega Serie A, De Siervo: 'Audio rubato? Una porcheria'

''Nessun complotto. Questa è una porcheria assoluta, un tentativo goffo di mettere in difficoltà me non in quanto persona fisica ma in quanto ad della Lega Calcio'': l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo torna a parlare, a Radio Capital, dell'audio registrato durante il consiglio di Lega. ''In questo momento - continua - c'è un commissariamento, il giorno dopo esce un audio che era stato tenuto in un cassetto per due mesi. Non vi sembra strano? Nessuno parla di complotti, ma c'è un disegno, un gruppo di persone a margine del nostro mondo sta cercando di cambiare gli equilibri''.