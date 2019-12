Lecce: Liverani, "Coppa Italia è impegno da onorare"

Archiviato il successo di Firenze, e dopo il mini ritiro a Coverciano, il Lecce di Fabio Liverani è atteso dalla gara di Coppa Italia sul campo della Spal. "Le vittorie ottenute su dei campi importanti, come quella di sabato scorso a Firenze, danno sempre più autostima", afferma il tecnico. "La squadra - evidenzia Liverani - inizia ad avere grande consapevolezza nei propri mezzi: le certezze aumentano, anche se abbiamo sempre i nostri difetti".

Scontato un turnover nell'undici iniziale: "Per la gara di domani saranno sicuramente out Mancosu, Dumancic, Farias e Meccariello - prosegue il mister - e abbiamo con noi quattro ragazzi della Primavera, e Lapadula credo che giocherà".

Il tecnico, assenze e infortuni a parte, ci tiene a onorare l'impegno: "Dovrò cercare di costruire una squadra che può tenere il campo e provare a vincere", afferma. "E' una gara ufficiale, in cui dovrò fare di necessità virtù - conclude Liverani - ma vogliamo passare il turno. Vincere questo match darebbe lustro a tutti. Il prossimo avversario sarebbe il Milan".