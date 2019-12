Torino: Belotti ancora stop, danno a fibre muscolari

Allarme per le condizioni di Andrea Belotti: l'attaccante granata e della Nazionale azzurra ha subito un danno ad alcune fibre muscolari nei primi minuti di Torino-Inter, quando è caduto sbattendo a terra il costato. Il problema "non era visibile nelle precedenti indagini diagnostiche - spiega il club granata - a causa del vasto ematoma".

A causa del persistere del dolore, Belotti "è stato sottoposto a un ulteriore controllo strumentale". Non una semplice forte contusione, quindi, per il capitano granata, ma un problema muscolare che costringerà l'attaccante del Toro e della Nazionale a proseguire nel percorso terapeutico, mettendo a rischio la sua presenza nel prossimo match con la Fiorentina.