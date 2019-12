Cagliari Sampdoria - DIRETTA

Serie A, alle 20:45 il posticipo Cagliari-Samp 0-0 - LA DIRETTA





Cagliari con rabbia per riprovare a correre dopo la vittoria buttata nel finale a Lecce. Alla Sardegna Arena arriva la Sampdoria dell'ex Claudio Ranieri, l'allenatore della rinascita rossoblu dalla C. È l'obiettivo è sempre quello: stare in alto. "Viviamo alla giornata- ha detto Maran nella conferenza stampa della vigilia- procediamo a fari spenti: se siamo arrivati sin qui, lo dobbiamo a questo atteggiamento. Allo stesso tempo ci deve motivare l'ambizione, la voglia di non accontentarci e di voler sempre qualcosa di più; consapevoli che nel momento in cui caliamo di intensità, può accadere quel che è successo lunedì a Lecce". La classifica si può guardare, ma a un patto. "Che si pensi - ha precisato Maran - solo alla partita da affrontare. In questo senso la classifica certifica quello che abbiamo fatto e ci può dare entusiasmo. La rabbia dev'essere uno stimolo per andare in campo decisi ad ottenere il massimo". Ma attenzione alla Samp. "Innanzitutto - ha avvertito il tecnico - la classifica della Sampdoria non è veritiera, è in pratica la stessa squadra che l'anno scorso ha sfiorato l'ingresso in Europa League; poi dall'arrivo di Ranieri ha trovato velocemente una sua solidità, ha conquistato 8 punti in 4 partite. Un avversario da prendere con le pinze, con una forte identità e che troviamo nel suo momento migliore". Cagliari sorpresa, non è più quello dell'anno scorso. Come tipologia di gioco e come prestazioni: lo sanno anche gli avversari. "Nelle ultime cinque-sei partite abbiamo cambiato il modo di giocare- ha spiegato Maran - può essere che gli allenatori avversari ci abbiano studiato e prendano le loro contromisure. Se vogliamo continuare a fare bene, dobbiamo andare in campo con lavoro, dedizione, cura dei dettagli e la fame della squadra che si gioca ogni settimana una finale. Possiamo superare gli accorgimenti tattici avversari cercando di mettere un impatto forte sulla partita". Rossoblu senza gli squalificati Cacciatore e Olsen. E con Rafael tra i pali e Faragó sulla fascia destra in difesa. "Con Rafael tra i pali- ha detto Maran confermando la presenza del brasiliano in porta al posto di Olsen- abbiamo un portiere di grande personalità ed esperienza che ha sempre avuto un ruolo di primo pano all'interno dello spogliatoio".



Otto punti nelle ultime quattro partite sono il bottino prezioso di una Sampdoria che va a Cagliari con la consapevolezza che basta un passo falso per tornare nella zona calda: "Essere fuori dalle sabbie mobili non significa essere salvi. Siamo ancora con l'acqua alla gola", spiega il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri che chiede di finire alla grande questo 2019 perché davanti c'è un ciclo di ferro prima della sosta invernale: "Dobbiamo fare di tutto per passare un buon Natale. Affrontiamo il Cagliari per due volte (prima in campionato e poi in Coppa Italia, ndr), quindi Parma che è una brutta bestia, il derby e la Juventus. Sono partite importanti per capire che cosa vuol fare la Sampdoria da grande". Di fronte il Cagliari, vecchi ricordi per Ranieri che debuttò proprio in Sardegna in una panchina di serie A nella stagione 1990'-91 ("E' stato l'inizio della mia carriera. Ho ricordi splendidi. Devo essere grato a tutta la Sardegna e alla società che mi ha accolto in quegli anni") ma anche la certezza che la squadra di Rolando Maran è il peggior avversario possibile in questo momento: "E' una delle squadre più in forma del campionato, sanno cosa vogliono e come ottenerlo. In casa hanno il loro pubblico. Ci aspetta davvero una partita interessante". Emergenza sulla fascia destra difensiva dove mancano gli infortunati Depaoli e Bereszynski, il favorito è Thorsby con la coppia centrale formata da Colley e Ferrari.