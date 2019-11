Calcio: Udinese; Gotti, consci del valore della Lazio

(ANSA) - UDINE, 30 NOV - "C'è profonda delusione nella consapevolezza di aver buttato una grande occasione. È una cosa che ti rimane addosso ma non può inficiare il calcio propositivo" che la squadra ha iniziato a esprimere. Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Luca Gotti nella consueta conferenza stampa alla vigilia della trasferta di domani con la Lazio, dopo il ko a Genova con la Sampdoria.

Gotti è conscio della "difficoltà di questa partita" di domani all'Olimpico. "La Lazio in questo momento è dominante contro tutti, è prima nelle occasioni create, ha numeri che continuano a migliorare, sta continuando a lavorare su un solco che parte da distante. E' calcio, c'è poca improvvisazione. Noi siamo all'inizio di un percorso analogo che si può gradualmente creare", ha aggiunto lasciando intendere che la sua Udinese può comunque andare a Roma per cercare di mettere in difficoltà la Lazio. (ANSA).