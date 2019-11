Il Real Madrid rilancia per avere Pogba dallo United

Il Real Madrid ha sempre Paul Pogba nel mirino. Il centrocampista francese da sempre è uno dei pallini di Zinedine Zidane, al punto che il presidente Florentino Perez ha già modulato un'offerta ritenuta pari - almeno per l'entourage spagnolo - ai 180 milioni di euro chiesti dal Manchester United, il club di appartenenza del giocatore campione del mondo nel 2018 in Russia.

Secondo il quotidiano britannico Mirror, la società più titolata del mondo è pronta a inserire nell'offerta due giocatori: James Rodriguez e Mariano Diaz, oltre alla cifra di 80 milioni di euro. Pogba piace anche alla Juventus, che sogna il suo ritorno in bianconero.