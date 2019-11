Arsenal esonera Emery, anche Allegri tra candidati

E' finita l'avventura di Unay Emery alla guida dell'Arsenal. Il club londinese ha annunciato l'esonero del tecnico spagnolo, ex Siviglia ed ex Psg, arrivato in Premier nella stagione 2018-2019. Al suo posto, per ora, il suo vice ed ex giocatore dei Gunners, Freddie Ljungberg. Ma tra i candidati alla successione nei prossimi giorni c'e' Espirito Santo, ora tecnico del Wolverhampton, e anche Massimiliano Allegri.

L'Arsenal ha perso ieri in casa in Europa League con l'Eintracht Francoforte, 1-2, non vince da sette partite, l'ultimo successo in campionato risale al 6 ottobre scorso ed è otto punti sotto il quarto posto