Calcio: siglato accordo di partnership tra Lega B e GLS

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Lega B e GLS insieme per tutta la stagione sportiva 2019/2020. L'accordo di partnership permetterà di legare il secondo campionato nazionale di calcio e l'azienda leader nel settore dei trasporti. GLS è un'azienda con circa 19.000 impiegati e 1.400 sedi nel mondo e rappresenta un partner di valore per un campionato, la Serie BKT, con il quale "condivide la voglia di essere presenti sul territorio, di mettersi in gioco, migliorarsi ed il desiderio di innovazione".

"Ancora una volta la Lega B raggiunge un grande obiettivo - ha commentato il presidente Mauro Balata -, un traguardo che permetterà di legarsi ad una delle aziende più importanti nel panorama nazionale e non solo. La nostra è una Lega attenta al territorio e ai tifosi, alla gente. E GLS condivide perfettamente queste attenzioni facendole proprie e impegnandosi per mettersi al servizio delle persone. Non possiamo che essere fieri di questo accordo che permetterà alla Lega B e a GLS di crescere insieme e di condividere un'altra appassionante stagione della Serie BKT". (ANSA).