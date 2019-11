Serie A, gli arbitri della 14/a giornata

Federico La Penna di Roma 1 è l'arbitro designato per Juventus-Sassuolo, anticipo dell'ora di pranzo della 14/a giornata del campionato di serie A in programma domenica. Inter-Spal sarà diretta da Massimiliano Irrati di Pistoia, mentre Lazio-Udinese sarà diretta da Marco Di Bello di Brindisi.

Questi tutti gli arbitri in campo: Brescia-Atalanta (sabato 30/11, ore 15.00): Doveri di Roma 1; Cagliari-Sampdoria (lunedì 02/12, ore 20.45): Aureliano di Bologna; Fiorentina-Lecce (sabato 30/11, ore 20.45): Piccinini di Forlì; Genoa-Torino (sabato 30/11, ore 18.00): Massa di Imperia; Verona-Roma (ore 20.45): Guida di Torre Annunziata; Inter-Spal: Irrati di Pistoia; Juventus-Sassuolo (ore 12.30): La Penna di Roma 1; Lazio-Udinese: Di Bello di Brindisi; Napoli-Bologna (ore 18.00): Pasqua di Tivoli; Parma-Milan: Valeri di Roma 2. (ANSA).