Raccattapalle Tottenham propizia gol Kane, Mourinho ringrazia

La rimonta Champions del Tottenham, martedì sera contro l'Olympiakos, è stata propiziata non solo dalla doppietta di Harry Kane ma anche da un raccattapalle, che si è meritato l'abbraccio e i complimenti in tv di José Mourinho. Sotto di due gol gli Spurs hanno infine battuto l'Olympiakos 4-2, qualificandosi agli ottavi di Champions League.

Il gol del 2-2 è arrivata ad inizio secondo tempo, grazie alla prontezza di riflessi di un raccattapalle che si è precipitato a restituire la palla a Serge Aurier, altrettanto svelto nella rimessa-assist per Kane, autore del 2-2. Un sincronismo perfetto, che non è passato inosservato a Mou, che ha dato un cinque al giovane ragazzo, prima di abbracciarlo affettuosamente. "Quel ragazzino è veramente un bravo raccattapalle - ha poi sottolineato il tecnico portoghese in sala stampa -. Anche io lo sono stato tra i 10 e i 16 anni. Lui ha capito cosa bisognava fare, ha letto bene la partita, l'ha vissuta davvero. Non si è limitato a guardare il campo, le tribune e le luci. Avrei voluto invitarlo nello spogliatoio per festeggiare con noi, ma è scomparso".