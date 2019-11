Luis Enrique: 'Moreno sleale, troppo ambizioso'

Moreno "è stato sleale". Non ci gira troppo intorno Luis Enrique, di nuovo ct della Spagna dopo la dolorosa sospensione a causa della malattia della figlia, per spiegare i motivi della rottura con l'ex 'secondo'. Il mio problema con Moreno - spiega in conferenza - risale a settembre quando mi ha detto di voler allenare la Spagna anche a Euro 2020. Io lo capisco, capisco la delusione e l'ambizione di un allenatore con l'occasione di una vita dopo tanto lavoro. Ma per me è stato sleale e io non posso volere una persona così con me.L'ambizione cieca non è una virtù ma un difetto".