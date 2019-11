Il ritorno di Klinsmann, allenerà l'Hertha Berlino

Jurgen Klinsmann è il nuovo allenatore dell'Hertha Berlino: l'ex attaccante dell'Inter prende il posto di Ante Covic, esonerato dopo la pesante sconfitta contro l'Augusta (e prima ancora nel derby contro l'Union) che ha relegato la squadra al quart'ultimo posto in Bundesliga. L'ex ct di Germania e Stati Uniti ha firmato un contratto fino al termine della stagione. Covic era all'Hertha dal 2003, prima come giocatore e poi come tecnico, facendo tutta la trafila dalle giovanili fino alla prima squadra. (ANSA).