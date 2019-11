Gli Stati Uniti tentano Balotelli: "Vieni da noi"

La Major League Soccer tenta di portare negli Stati Uniti Mario Balotelli dopo lo strappo tra l'attaccante e il Brescia. L'invito a Super Mario arriva direttamente dal sito ufficiale della Mls, il massimo campionato calcistico americano. ''Se sei in ascolto o stai guardando - scrive la Mls - Mario, fallo accadere a gennaio. Ecco alcuni suggerimenti per possibili destinazioni: L'Inter Miami o il Los Angeles Galaxy sono le scelte accattivanti,oppure il Toronto FC in Canada e il Montreal dove lo aspetta Thierry Henry".