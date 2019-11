Dopo la bufera Balotelli si allena regolarmente

(ANSA) - BRESCIA, 26 NOV - La 'battuta' del suo presidente Cellino e la bufera che ne e' scaturita, sembrano non aver lasciato residui in Mario Balotelli che anche oggi, come gia' ieri, si sta regolarmente allenando con il Brescia. L'uscita del numero uno del club lombardo ("Balotelli? E' nero, ma e' al lavoro per schiarirsi"), che oltretutto aveva riservato critiche anche pesanti al suo giocatore, aveva inizialmente infastidito il giocatore che poi pero' col passare delle ore avrebbe compreso toni e contesto. Non ha fatto commenti particolari e a tutti e' sembrato sereno, fuori e dentro al campo d'allenamento dove a livello lavorativo ha svolto due sedute con buona intensita': l'obiettivo e' cercare di riconquistarsi un posto dopo l'esclusione dall'elenco dei convocati per la partita con la Roma nella settimana che porta alla partita piu' attesa dai tifosi del Brescia, il derby con l'Atalanta. (ANSA).