Calcio: il Lecce torna al lavoro, in sette lavorano a parte

(ANSA) - LECCE, 26 NOV - Con un allenamento svolto sul manto erboso del lo stadio di Via del Mare, il Lecce ha ripreso nel pomeriggio la preparazione in vista del prossimo impegno sul campo della Fiorentina, in programma sabato sera. Hanno seguito un programma di lavoro differenziato Falco, Mancosu, Babacar, Majer, Rossettini, Meccariello e Dumancic. Il terzino destro Giulio Donati, aggregatosi questa mattina al gruppo, ha svolto il primo allenamento agli ordini di Fabio Liverani. Per la trasferta al Franchi il tecnico romano dovrà rinunciare a Lapadula, appiedato per due turni dal giudice sportivo, dopo l'espulsione rimediata ieri nella gara contro il Cagliari.

Domani mattina allenamento, a porte chiuse. (ANSA).