Higuain: 'Sarri mi ha aiutato a cambiare'

"Sarri aveva ragione a dire che doveva cambiare qualcosa nella mia testa e mi ha aiutato a farlo". Così Gonzalo Higuain, uno dei protagonisti della Juventus in questo inizio di stagione. "Con il mister ho vissuto le migliori stagioni della mia carriera, so quello che vuole lui - aggiunge il 'Pipita' - sono felice di lavorare con lui e provo a fare quello che mi chiede per aiutare la squadra".



"La staffetta, quando ci sono grandi giocatori, si deve accettare e ogni opportunità deve essere sfruttata al massimo". Così Higuain sulla concorrenza nell'attacco della Juventus e sulla staffetta con Dybala per il ruolo di spalla di Ronaldo: "Sono felice non solo per la scelta di rimanere ma anche per come mi hanno trattato i compagni e la società quando sono arrivato - ha proseguito l'argentino -. La stagione è lunga, devo ancora dimostrare tanto. Dybala e Ronaldo? Due grandi giocatori, non vedo nessuna particolare differenza e provo ad adattarmi alle loro caratteristiche".



"Sinceramente cerco di leggere il meno possibile, ogni tanto mi capita di imbattermi in qualche articolo di grande intelligenza, ma ogni tanto. Prima ero un talebano perché volevo sempre seguire il mio calcio, adesso non va bene perché devo adattarmi alle caratteristiche dei miei giocatori. Dovessi ascoltare tutti diventerei matto...". Così Maurizio Sarri, rispondendo a una domanda sul gioco della Juventus, alla vigilia della partita di Champions contro l'Atletico Madrid.



"Il rapporto con Ronaldo è buono, se si arrabbia per un cambio è positivo, vuol dire che ha forti motivazioni". Sarri chiude il caso CR7: "Fa parte del carattere dei giocatori - ha aggiunto, teoria sposata anche da Simeone, il suo prossimo avversario -. Ormai sono 25 anni che vedo giocatori uscire incazzati per le sostituzioni". CR7 è in recupero, rivela il tecnico bianconero: "Ieri ha svolto tutto l'allenamento con la squadra, è in crescita. Non ci resta che vedere oggi non ci saranno conseguenze negativo del lavoro fatto ieri".