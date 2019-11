Champions Juventus-Atletico Madrid

Juventus-Atletico Madrid in campo delle 21 per la quinta giornata della fase a gironi di Champions.

Queste Le probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): 1 Szczesny, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 2 De Sciglio, 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 30 Bentancur, 21 Higuain, 7 Ronaldo. (77 Buffon, 8 Ramsey, 10 Dybala, 13 Danilo, 24 Rugani, 28 Demiral, 30 Bernardeschi). All.: Sarri.

Atletico Madrid (4-4-1-1): 13 Oblak, 23 Trippier, 18 Felipe, 22 Hermoso, 12 Lodi, 5 Thomas, 16 Herrera, 8 Saùl, 6 Koke, 20 Vitolo, 9 Morata. (1 Adan, 4 Arias, 7 Joao Felix, 10 Correa, 11 Lemar, 14 Llorente, 17 Saponijc, 38 Moya). All.: Simeone.

Arbitro: Anthony Taylor (ENG). (ANSA).

Così alla vigilia

Sarri: 'Prima ero un talebano...' - Imbattuta in stagione, unica squadra in tutta Europa, ma criticata per una rivoluzione ancora in divenire. La Juventus difende il primo posto nel girone di Champions contro l'Atletico Madrid e Sarri non si cura delle critiche sulla qualità del gioco: l'estetica può aspettare quando il secondo obiettivo stagionale - dopo la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo - dista un solo pareggio dall'essere incamerato. "Prima ero un talebano perché volevo giocare sempre il mio calcio, ora non va bene perché seguo le caratteristiche dei miei giocatori. Ma leggo poco anche perché dovessi prestare attenzione a tutto quello che viene scritto, ne uscirei matto", risponde quasi sorridendo Sarri, arrivato a Torino con l'etichetta dell'integralista ma calatosi con intelligenza nella parte del gestore, necessario per valorizzare e non stravolgere le caratteristiche dei bianconeri.



Simeone: "Ce la giochiamo' - Non ho dubbi, la Juventus sarà protagonista anche quest'anno. É la sua storia, lo è sempre stata: ma noi dobbiamo portare la partita dove vogliamo". Diego Simeone ricorda ancora l'eliminazione dello scorso anno dalla Champions, arrivata per mano della Juventus, con la clamorosa rimonta firmata da Cristiano Ronaldo: a otto mesi di distanza l'Atletico Madrid proverà a strappare tre punti all'Allianz Stadium cercando di vendicare la delusione della scorsa stagione e a conquistare a sua volta il pass per gli ottavi. "Noi siamo così, affrontiamo ogni partita per dare il meglio - ha proseguito l'allenatore dei Colchoneros -, poi vediamo come andrà. Sappiamo che la Juve è un avversaria forte, con calciatori di grande qualità e un allenatore con uno stile preciso. Ha grandissimi giocatori che si troveranno bene con Sarri, possono giocare in tanti ruoli".