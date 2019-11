Champions: Atalanta-Dinamo Zagabria

In campo dalle 21 Atalanta Dinamo Zagabria gara valida per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League (Gruppo C).

Queste le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez, 88 Pasalic; 72 Ilicic (57 Sportiello, 4 Kjaer, 5 Masiello, 33 Hateboer, 18 Malinovskyi, 9 Muriel, 99 Barrow). All.: Gasperini.

Dinamo Zagabria (3-5-2): 40 Livakovic; 28 Theophile-Catherine, 66 Dilaver, 55 Peric; 30 Stojanovic, 17 Ivanusec, 5 Ademi, 7 Dani Olmo, 22 Leovac; 9 Petkovic, 99 Orsic. (1 Zagorac, 19 Moubandje, 36 Đira, 8 Hajrovic, 16 Situm, 20 Atiemwen, 11 Gavrinovic). All.: Bjelica.

Arbitro: Karasev (Rus)

Gasperini: "Con Dinamo gara da dentro o fuori" - Ultima chiamata. L'Atalanta non può più fare calcoli: deve necessariamente battere la Dinamo Zagabria e sperare in un passo falso dello Shakhtar Donetsk contro il Manchester City per restare in corsa per un posto negli ottavi di Champions League. Via l'abaco, dentro il cuore. Una sconfitta certificherebbe inoltre l'ultima posizione matematica nel girone e precluderebbe quindi la possibilità della retrocessione in Europa League. "E' una gara da dentro o fuori - predica Gasperini -, lo sappiamo, possiamo solo vincere per restare dentro. Noi dobbiamo fare sei punti nelle prossime due, alla Dinamo non basteranno due pareggi per qualificarsi e cercheranno anche loro di fare risultato pieno".