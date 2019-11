Calcio: Perrotta, donne professioniste battaglia da vincere

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Negli ultimi anni il calcio non vive una differenza di genere, le tesserate grazie al Mondiale femminile sono aumentate e i genitori danno finalmente la possibilità alle loro figlie di giocare, ma tanto ancora va fatto. Non basta. Le donne devono raggiungere uno status da professioniste proprio per avere più tutele, da donne e da madri. Una battaglia civile che dobbiamo combattere tutti e dobbiamo vincere". Lo dice il campione del mondo del 2006, Simone Perrotta, intervenendo al convegno 'Cambiare per vincere insieme' organizzato dall'Us Acli al Senato in occasione della giornata nazionale conto la violenza sulle donne. (ANSA).