Calcio: Fiorentina; Terzic, Grazie a tutti sto bene

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - ''Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato, sto bene. Grazie a tutti di cuore''. E' il messaggio postato sul proprio profilo Instagram il giovane terzino della Fiorentina Aleksa Terzic dopo il furto e l'aggressione subiti nei giorni scorsi a Belgrado.

Il giocatore serbo si trova ancora ricoverato in Patria e il suo ritorno a Firenze è previsto nelle prossime ore. Per il resto Vincenzo Montella ha ritrovato tutti i nazionali in vista della trasferta di domenica a Verona. E in particolare il tecnico viola riavrà a disposizione Franck Ribéry dopo lo stop per tre giornate di squalifica a causa di una reazione eccessiva nei confronti di un assistente arbitrale, al termine della gara persa con la Lazio. Il francese è annunciato in attacco in coppia con Chiesa reduce dal primo gol in azzurro. Sarà però emergenza a centrocampo per la Fiorentina considerando le assenze per squalifica di Pulgar e Castrovilli: al loro posto scalpitano Benassi e il giovane Zurkowski che finora (specie quest'ultimo) ha avuto pochissimo spazio. (ANSA).