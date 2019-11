Lega A: Gravina, 'Mai disponibile a fare io commissario'

"Non c'è nessuna volontà di invasione o ingerenza di campo all'interno della Lega di A. Ma solo massima attenzione affinché ci sia continuità. Qualunque sia l'iter, da parte mia non ci sarà mai la disponibilità di fare il commissario della Lega di A". È quanto ha tenuto a specificare il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale di oggi con al centro il caso della Lega di A dopo le dimissioni del presidente Miccichè. L'auspicio di Gravina è quello che "la Lega di A possa in tempi rapidi trovare soluzione a questo problema". (ANSA).