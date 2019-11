Euro 2020: la Svezia si è qualificata

Colpaccio-qualificazione della Svezia. La squadra allenata da Jan Andersson, vincendo 2-0 sul terreno della National Arena di Bucarest, nella penultima partita del Girone F di qualificazione, ha staccato il biglietto per la fase finale di Euro 2020. Berg dopo 18' e l'ex giocatore del Palermo, Quaison, dopo 34', hanno deciso il match. In classifica, alle spalle della Spagna con 23 punti, c'è proprio la Svezia che, in 9 partite, ha ottenuto 18 lunghezze (5 vittoria, 3 pareggi e una sola sconfitta). Con la vittoria di stasera, gli scandinavi hanno staccato di 4 punti i rumeni di Cosmin Contra, fermi a 14 - e raggiunti dalla Norvegia, vittoriosa oggi contro le Far Oer per 4-0 - a una partita dalla fine.