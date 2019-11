Euro 2020: Turchia e Francia qualificate

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - La Turchia pareggia senza gol con l'Islanda sul terreno dell'Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadium e si qualifica per la fase finale di Euro 2020.

Lo 0-0 di Istanbul promuove anche i campioni del mondo della Francia che stasera saranno in campo contro la Moldavia senza dover conquistare a tutti i costi punti per la classifica. La situazione del Girone H vede la Turchia al comando della graduatoria con 20 punti, seguita dalla Francia con 19 e dall'Islanda che è a 16.