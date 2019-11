Zidane: Mbappé vuol giocare nel Real Madrid

"A me lo ha sempre detto che un giorno gli piacerebbe giocare nel Real Madrid. Sarà lui stesso a decidere il proprio futuro". Così Zinedine Zidane, nella conferenza stampa di presentazione della sfida in trasferta contro l'Eibar, valida per la 13/a giornata della Liga e in programma domani alle 18,30, parla del futuro di Kylian Mbappé, che in tanti non vedono con il PSG in un futuro non molto lontano. "Le parole di Leonardo? Ognuno può dire quello che gli pare", ha aggiunto Zidane. Mercoledì sera, dopo la vittoriosa sfida di Champions League (1-0) contro i belgi del Club Brugge, il ds del Paris Saint-Germain aveva criticato il Real Madrid per tirare in ballo spesso l'attaccante francese e inserirlo nei discorsi di mercato. Intanto, secondo L'Equipe, il club parigino starebbe pensando a un'estensione del contratto di Mbappé al quale, tuttavia, al momento non sarebbe arrivata alcuna proposta concreta. Il prolungamento di contratto di Mbappé, dalle parti del Parco dei Principi, avrebbe priorità su quello di Neymar.