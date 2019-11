Napoli: Lo sfottò dei tifosi Napoletani contro la squadra sui social

Pioggia di post e tweet ironici sui social contro il Napoli dopo la scelta della squadra di non proseguire il ritiro imposto dalla società dopo la partita col Salisburgo. Con l'hashtag #ammutinamento su twitter si moltiplicano gli sfottò.

Si va dalle immagini del film con Marlon Brando a quelle della famosa barretta di cioccolata ai riferimenti alle scuse per saltare la scuola ('Entriamo alla seconda ora' o 'Allerta meteo') ma non manca chi cita Dante e chi con amarezza attacca: 'Non è colpa della società o dell'allenatore. E nemmeno dei calciatori. La colpa è di noi tifosi che cacciamo i soldi e ci facciamo pure il sangue amaro per questi quattro muccusi'. In molti rimpiangono e citano capitan Hamsik.