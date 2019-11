Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni

"E' una partita importante. Siamo a 4 punti in classifica, penso che il Barcellona abbia ipotecato un posto per il passaggio del turno. Siamo stati bravi a vincere a San Siro e sappiamo benissimo delle difficoltà di domani: incontreremo una squadra forte, collaudata che fa la Champions da anni". Così Antonio Conte, allenatore dell'Inter, alla vigilia della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund.

"Dovremo fare grande attenzione e sarà uno step importante.

Sappiamo che situazione ambientale il tifoso del Dortmund riesce a creare, dobbiamo fare una gara di personalità", aggiunge.



Probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter, partita valida per 4/a giornata del Girone F della Champions League, in programma sul terreno della Signal Iduna Park di Dortmund.



Borussia Dortmund (4-2-3-1): Buerki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Weigl, Delaney; Sancho, Witsel, Brandt; Paco Alcacer. (35 Hitz, 26 Piszczek, 13 Guerriero, 23 Hazard, 11 Reus, 8 Dahoud, 10 Goetze, 34 Bruun Larsen). All.: Favre.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Lazaro; Lautaro Martinez, Lukaku. (27 Padelli, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 21 Dimarco, 16 Politano, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 95 Bastoni). All.: Conte.

Arbitro: Makkelie (Olanda).