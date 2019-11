Bentancur: 'Higuain ha cambiato il derby'

"Una battaglia come tutti i derby. Poi Higuain ha cambiato la partita e abbiamo vinto: contava quello". Rodrigo Bentancur analizza così la vittoria della Juventus, rimasta in testa alla classifica grazie ai tre punti conquistati nella stracittadina. "Nel primo tempo abbiamo giocato una partita sporca - racconta a fine partita il giovane centrocampista uruguaiano -, mentre nel secondo abbiamo giocato un po' meglio". Dopo aver ricoperto il ruolo di vice-Pjanic, Bentancur è tornato nella sua posizione naturale, quella di mezz'ala, mettendo in mostra la sua versatilità. "Ho giocato in diverse posizioni; mi trovo meglio come mezz'ala destra, ma gioco ovunque voglia il mister. Mi mancava un po' di fiducia e piano piano la sto ritrovando con Sarri: sto giocando e sono contento, devo ancora migliorare ma sono felice".