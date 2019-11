Suso si ferma, a rischio contro la Lazio

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - Il Milan rischia fortemente di dover fare a meno di Suso nella sfida di domani sera contro la Lazio.

Lo spagnolo, che giovedì contro la Spal ha giocato l'ultima mezz'ora entrando dalla panchina e realizzando su punizione il gol della vittoria, oggi non si è allenato per un problema fisico. Suso non è quindi rimasto in ritiro a Milanello con i compagni e l'entità dell'infortunio verrà valutata meglio domani, quando il giocatore dovrebbe sottoporsi ad esami specifici.