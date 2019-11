Gasperini, no Var chiamato da allenatori

(ANSA) - BERGAMO, 2 NOV - "Non è una soluzione consentire agli allenatori di chiamare la Var: se io sono a 70 metri, cosa posso vedere meglio dell'arbitro o dell'assistente?". Gian Piero Gasperini, dopo le polemiche di Napoli e alla vigilia del Cagliari, si esprime sull'ipotesi dell'assistenza video a chiamata, recentemente tornata in auge: "Il problema è che a bocce ferme l'interpretazione è completamente diversa dal campo.

Così si alimentano continuamente discussioni: i due rigori per la Lazio due sabati fa per me non c'erano e per Inzaghi sì - aggiunge -. Capire quando può intervenire la Var è difficile: solo sul gol, sui rigori, sugli episodi dentro l'area? E i falli di mano? C'è bisogno di chiarezza, di riepilogare le regole e rivederle". Sull'infrasettimanale la soddisfazione dell'allenatore nerazzurro è evidente: "Noi al terzo posto ci siamo da un po' e ne siamo contenti. Il campionato resta apertissimo. Andare a Napoli e soffrire è normale, ma quando siamo stati propositivi abbiamo fatto bene".