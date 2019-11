Torino: nuovo stop per Iago Falque

(ANSA) - TORINO, 1 NOV - Pessima notizia per il Torino.

Nell'allenamento di oggi pomeriggio al 'Filadelfia' si è nuovamente fermato Iago Falque, per un problema muscolare alla coscia sinistra. Il grado dell'infortunio - precisa una nota del club granata - verrà valutata nei prossimi giorni.

Mazzarri non potrà contare neppure su Rincon: anche oggi il centrocampista venezuelano ha seguito un programma di lavoro personalizzato a causa del problema muscolare accusato nei giorni scorsi che gli aveva già fatto saltare la partita di mercoledì contro la Lazio.

La lista dei convocati granata per il derby sarà diramata solo domani mattina dopo la sessione di rifinitura.