Neymar lasci Psg se vuole essere il top

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Rivaldo consiglia a Neymar di lasciare il Paris Saint-Germain se vuole essere "il migliore al mondo".

"Credo molto in Neymar, ma deve andarsene - le parole dell'ex fuoriclasse brasiliano del Barcellona in un'intervista a Sky Sports Uk - Il PSG è un club fantastico ma non è del livello di Neymar. Lui deve andare in un club che ha più storia in Champions League. Naturalmente - ha aggiunto - se la vince o diventa campione del mondo con il Brasile, sarà molto più facile per diventare il miglior giocatore del mondo".