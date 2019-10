Ronaldo esulta sui social'#finoallafine'

Di corsa a braccia aperte, in segno di esultanza per il gol che ha riportato in vetta la Juventus all'ultimo secondo. Cristiano Ronaldo sceglie questa sua foto per celebrare sui social la vittoria in extremis contro il Genoa. "#finoallafine" è l'hashtag che accompagna l'immagine, con gli emoticon del pollice all'insù e quello della forza.