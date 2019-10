Napoli: distorsione per Allan, salta la sfida con la Roma

Niente di grave per Allan che oggi si è sottoposto ad accertamenti clinici che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo. Lo rende noto il Napoli. Il centrocampista brasiliano è uscito all'11' della sfida con l'Atalanta sorretto dai sanitari. Allan sarà sicuramente out per la sfida di sabato pomeriggio contro la Roma all'Olimpico.