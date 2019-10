De Laurentiis: "Arbitri, ne ho le tasche piene"

"Basta non se ne può più. Siamo stanchi di essere involontari sostenitori della classe arbitrale. Questi signori venissero in campo a parlare con noi. Questo è il più bel gioco del mondo che state cercando di avvelenare. Ne abbiamo le tasche piene". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky commenta l'arbitraggio di Napoli-Atalanta. "Chiedo chiarezza e rispetto, a Nicchi e Rizzoli dico metteteci la faccia, ne abbiamo le tasche piene". "Ci hanno rotto le scatole perché non mettono in chiarezza le cose. Se non c'è il rigore vai a vedere il Var, siamo 80 milioni di napoletani nel mondo, vallo a vedere". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis entrando in sala stampa al termine di Napoli-Atalanta, riferendosi all'azione del presunto fallo in area su Llorente seguito dal 2-2 bergamasco di Ilicic.

Ancelotti contro arbitro,attacco a mia professionalità - "Ciò che è successo lo reputo un attacco alla mia professionalità, ai miei giocatori e alla mia società": così Carlo Ancelotti, in un tweet sul profilo ufficiale del club commenta l'espulsione e le decisioni arbitrali nel finale di Napoli-Atalanta. "Il rigore non fischiato è molto semplice, è un abbaglio. E' una decisione presa dal Var e non dall'arbitro. Il Var doveva mettere il dubbio, invece su quell'episodio ha arbitrato Banti e non Giacomelli".

De Laurentiis, cafonata che arbitro espella Ancelotti - "A velocità normale quello è rigore tutta la vita, ma il problema è dare la soddisfazione a chi ha dato l'anima, ai tifosi, far vedere attraverso la Var come sono andate le cose. Questa intoccabilità di Rizzoli e Nicchi ci dà estremamente fastidio. Se esiste la Var è inutile creare 8-9 minuti di recupero perché ci si spintona e si discute, cos'è questa cafonata di un arbitro che butta fuori un signore come Ancelotti, fossi in lui me ne andrei da questo paesaccio dove gli arbitri non sanno arbitrare come in Inghilterra". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Sky al termine di Napoli-Atalanta, riferendosi al presunto fallo da rigore su Llorente seguito dal pari nerazzurro di Ilicic. "Qui il problema - ha detto De Laurentiis - è che io non credo che Rizzoli e Nicchi svolgano al meglio il proprio lavoro, loro diranno che non sta a De Laurentiis dirlo, ma io risponderò che io come gli altri presidenti di Serie A che provvedono all'esistenza della Serie B o della Serie C, dei loro sostentamenti, hanno il diritto di essere ascoltati. Altrimenti il signor Rizzoli e Nicchi si beccheranno i milioni di italiani che sono stanchi di questa supponenza e prosopopea. Ci siamo stancati, siamo noi che finanziamo il calcio, senza di noi andrebbero a pelare le patate. Io ho il diritto, per i soldi che investo nel calcio, per il rispetto dei miei calciatori e dell'altra squadra, di vedere le immagini al Var, e poi i tifosi dove li vogliamo mettere? Io sono una persona al di sopra di ogni sospetto, chiedo chiarezza e rispetto, e non il solito tiriamo a campare, il lunedì si dimentica sempre tutto. Cari Nicchi e Rizzoli, dovete metterci la faccia, fino ad ora lo avete fatto male, siete dei cattivi attori"