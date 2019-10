Bale in rotta con Zidane, verso l'addio al Real Madrid

La 'rottura' tra Gareth Bale e l'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, appare ormai insanabile ed il gallese medita l'addio ai 'blancos' già a gennaio.

Almeno secondo quanto riportano i media spagnoli, secondo i quali il motivo del viaggio di ieri dell'attaccante a Londra (autorizzato dal tecnico) non è stato per ragioni mediche ma per incontrare il suo agente, Jonathan Barnett, per parlare del suo futuro. Secondo 'Marca', una delle ipotesi per il futuro di Bale potrebbe essere la Cina, visto l'interesse dello Shanghai Shenhua, vicinissimo al gallese già la scorsa estate, con il Real Madrid pronto a lasciar andare l'attaccante che guadagna 17 milioni di euro a stagione ed ha un contratto con gli spagnoli per ancora due stagioni.



"Ho un buon rapporto con Bale. Non pensa di andarsene, si allena ma se non è disponibile non lo convoco": così il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, parla del gallese finito di nuovo al centro delle polemiche dopo l'esclusione nella gara di Champions contro il Bruges. "Sono state detto e scritte moltoe cose - chiarisce Zidane in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Leganes - Il casino si crea perché si parla molto ma quando è al 100% si fa valere per quello che è: un giocatore coinvolto e che gioca bene per la squadra". Zidane glissa invece alla domanda sulla presunta richiesta di Bale di andarsene, magari già a gennaio: "ha avuto il permesso dal club di viaggiare, punto. Se n'è andato perché non è disponibile, ma non parla mai di andarsene e quando può giocare lo fa e Bale ha giocato molte partite. In ogni caso - aggiunge Zizou - non posso dire ora cosa sta succedendo. Lui ha il diritto di gestire un problema personale, punto. Nella partita di Champions col Bruges lui e James Rodriguez non erano disponibili e lui ha avuto il permesso dal club di tornare domani", fa sapere Zidane che definisce Bale "un giocatore importante per questa squadra. Se rimarrà qui a gennaio poi purtroppo scriveranno che andrà via giugno, insomma non finirà più".