5 squalificati in A, un turno a Montella

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Oltre Franck Ribery - squalificato per tre turni e multato di 20mila euro per le spinte ad un assistente arbitro al termine di Fiorentina-Lazio -, è stato fermato dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, anche l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, espulso "per avere al termine della gara rivolto al Direttore di gara un'espressione intimidatoria". Dovrà stare fermo un turno. Sono cinque i giocatori squalificati, tutti per una giornata, in relazione agli incontri della nona giornata di campionato. Due di loro, Magnanelli del Sassuolo e Scozzarella del Parma, staranno fermi per aver usato espressioni blasfeme in campo. Gli altri sono il laziale Vavro, espulso "per avere, a fine gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provocando un ulteriore clima di tensione", e Opoku (Udinese) e Ranieri (Fiorentina), entrambi espulsi per doppia ammonizione. Infine, stop di un turno per un tecnico della Spal, Yuri Fabbrizzi).