Udinese, Tudor "contento per la difesa"

(ANSA) - UDINE, 25 OTT - "Al termine della partita di Champions di martedì, Guardiola ha detto che ha messo in campo un po' di gente che corre di più, rispetto al solito, perché altrimenti l'Atalanta ti triturava. Se lo ha affermato lui che allena il City, probabilmente la migliore formazione al mondo, figuriamoci se non dobbiamo stare attenti noi". E' il monito lanciato dal mister dell'Udinese Igor Tudor nella conferenza stampa in vista della gara di Bergamo. Il tecnico ha sottolineato l'orgoglio della sua squadra nell'essere la miglior difesa della serie A: "Per noi tutti è un onore e ci sprona a fare sempre meglio. Non è solo una questione di team, ma anche di grande attenzione dei singoli. Significa che siamo sempre stati concentrati e ci sono stati pochi errori".